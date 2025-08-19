Herida tras ser atropellada en un paso de peatones en Tudela

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 62 años resultó herida el lunes en Tudela tras ser atropellada por un vehículo mientras atravesaba un paso de peatones en la avenida de Zaragoza.

El suceso ocurrió sobre las 9.40 horas. Las mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Reina Sofía con una herida sangrante en la rodilla, según ha informado la Policía Local.

El conductor fue sancionado por no respetar la prioridad de paso y fue sometido a las pruebas de alcohol, en las que dio negativo.