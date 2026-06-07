Herida al sufrir una salida de vía con la moto en Ujué

Archivo - Una ambulancia entra en el Hospital Universitario de Navarra, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 35 años, que viajaba junto con otra persona en una moto, resultó herida este sábado por la tarde tras sufrir una salida de vía a la altura del punto kilométrico 5,3 de la NA-5310, en el término municipal de Ujué.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 18.50 horas y hasta el lugar se movilizó una ambulancia medicalizada y otra convencional, un equipo médico y la Policía Foral.

Finalmente, se trasladó en la ambulancia convenicional al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 35 años con policontusiones de pronóstico reservado.