Herida en Tudela una mujer que fue arrastrada cuesta abajo por un coche que no tenía accionado el freno de mano

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este martes en Tudela al ser arrastrada cuesta abajo por un coche del que se estaba apeando y cuyo freno de mano no se encontraba correctamente accionado.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el suceso tuvo lugar cuando la conductora de un turismo en el que viajaban cuatro pasajeras paró en Paseo del Castillo para que se apearan dos de las ocupantes.

En ese instante, el freno de estacionamiento no estaba correctamente accionado, por lo que el vehículo, "al encontrarse en gran pendiente", comenzó "a deslizarse y a coger velocidad" en la calle Salcedo, impactando contra la esquina de una casa de la citada calle, sin que la conductora pudiera hacer nada para evitar la colisión.

Una de las dos ocupantes que se estaban apeando del turismo consiguió hacerlo "de manera completa", pero la segunda "fue arrastrada por la inercia, cayendo al asfalto y golpeándose varias partes del cuerpo".

Como resultado del accidente, resultaron heridas leves dos mujeres de 58 y 86 años, ya que la conductora se golpeó bruscamente contra el volante tras el impacto, pese a llevar colocado el cinturón de seguridad. Ambas lesionadas acudieron al Hospital Reina Sofía tras gestionarse dos ambulancias.