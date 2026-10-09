Heridas dos mujeres en sendos atropellos en Pamplona

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas este viernes en sendos atropellos que se han registrado en Pamplona. Las dos mujeres han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra con pronóstico reservado.

El primer accidente se ha registrado en el cruce de la calle Amaya con Iturralde y Suit, donde una mujer de 87 años que iba en silla de ruedas ha sido atropellada. Ha sufrido una herida en la cabeza.

El aviso por el accidente se ha dado a las 11.56 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra. Al lugar han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Municipal.

El segundo accidente se ha registrado en la calle Garde, a la altura del número 8. El aviso se ha dado a las 15.51 horas. La mujer herida, de 36 años, ha sufrido una contusión en el hombro y en la cadera. El atropello ha ocurrido en un paso de peatones.

Al lugar han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital avanzado y la Policía Municipal.