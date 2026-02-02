Heridas dos niñas en una colisión entre dos vehículos en el polígono de Agustinos, en Pamplona

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos niñas, de 7 y 11 años, han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en el polígono de Agustinos, en Pamplona, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 6.50 horas en el cruce de las calles C/E y C/K del polígono de Agustinos, donde se ha producido una colisión lateral de dos vehículos. Como consecuencia, dos niñas han resultado heridas leves, la de 11 años con contusión dorsal y la de 7 con contusión cervical.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Trinitarios, una ambulancia SVA, otra ambulancia SVB así como agentes de la Policía Municipal.