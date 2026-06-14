Herido un anciano de 83 años en una salida de vía en Santesteban

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 83 años ha resultado herido tras sufrir una salida de vía con su vehículo a la altura del punto kilométrico 46 de la A-121-A, en sentido sur, en el término municipal de Santesteban.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 15.20 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Oronoz, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido, un hombre de 83 años, ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado. Ha sido trasladado en ambulancia, inicialmente, al centro de salud de Santesteban y, posteriormente, al Hospital Bidasoa, en Guipúzcoa.