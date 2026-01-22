Herido un ciclista de 15 años en un atropello en Pamplona

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 15 años, que circulaba en bicicleta, ha resultado herido este jueves tras ser atropellado por un coche a la altura del número 1 de la Avenida del Ejército, en Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 14.09 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

El menor, que ha sufrido una contusión en un tobillo con pronóstico leve, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.