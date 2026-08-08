Herido un ciclista de 50 años tras sufrir una caída en Esteribar

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 50 años ha resultado herido este viernes por la mañana tras sufrir una caída en la carretera NA-2339, en la localidad de Esteribar.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 2, se ha recibido a las 8.40 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión en la cadera. Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.