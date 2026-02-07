Herido un ciclista de 60 años al sufrir una caída en Liédena

PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 60 años ha resultado herido este sábado al sufrir una caída en Liédena, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12.17 horas en el kilómetro 31 de la carretera NA-2420. Como consecuencia de la caída, el ciclista ha sufrido traumatismo craneoencefálico y herida en la cara por lo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado un equipo médico, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.