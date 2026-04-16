Herido un ciclista de 63 años en una colisión con una furgoneta en Guesálaz

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 63 años que circulaba en bicicleta ha resultado herido este jueves tras sufrir una colisión con una furgoneta en la carretera NA-7020, en Guesálaz.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 8,3, se ha recibido a las 11.53 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un trauma facial y su pronóstico es reservado. Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.