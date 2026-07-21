Herido en una colisión por alcance de un camión a un coche en la A-68 en Tudela

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años resultó herido el lunes en una colisión por alcance de un camión a un coche en la autovía A-68, kilómetro 90,6, término de Tudela, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se registró sobre las 20.35 horas. El conductor del coche quedó atrapado y fue liberado por los Bomberos. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con politrauma y pronóstico reservado.

Al lugar fueron movilizados Bomberos de Tudela, ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Foral.