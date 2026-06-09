Herido en una colisión por alcance de dos vehículos en Artajona

Archivo - Imagen de la sala del 112 Sos Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido este martes en una colisión por alcance de dos vehículos que se ha registrado en la carretera NA-6020, kilómetro 15,6, en el término de Artajona.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con contusión clavicular y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 6.55 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Tafalla, equipo médico, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral. La carretera ha estado cortada hasta las 9 horas.