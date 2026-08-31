Herido en la colisión entre un coche y un camión en Caparroso

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado herido este lunes en una colisión entre un coche y un camión en la carretera NA-128, kilómetro 9,4, en el término de Caparroso.

El herido, conductor del coche, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con contusiones y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el suceso se ha dado a las 5.35 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Peralta, equipo médico, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.