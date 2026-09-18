Herido un conductor de 75 años tras chocar contra un portal en Tafalla

Herido un conductor de 75 años tras chocar contra un portal en Tafalla.
Herido un conductor de 75 años tras chocar contra un portal en Tafalla. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 18 septiembre 2026 12:53
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   PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El conductor de un vehículo, un hombre de 75 años, resultó herido este jueves por la tarde tras sufrir una salida de vía y chocar contra el portal de una vivienda en el número 1 de la calle Bézquiz, en Tafalla.

   El aviso del siniestro vial se recibió a las 18.58 horas de este jueves y hasta el lugar se movilizó a los bomberos de Tafalla, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico de esta localidad y la Policía Municipal.

   Los bomberos se encargaron de extraer al conductor e inertizar el vehículo. Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión torácica de pronóstico reservado.

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