Herido un conductor de 75 años tras chocar contra un portal en Tafalla. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo, un hombre de 75 años, resultó herido este jueves por la tarde tras sufrir una salida de vía y chocar contra el portal de una vivienda en el número 1 de la calle Bézquiz, en Tafalla.

El aviso del siniestro vial se recibió a las 18.58 horas de este jueves y hasta el lugar se movilizó a los bomberos de Tafalla, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico de esta localidad y la Policía Municipal.

Los bomberos se encargaron de extraer al conductor e inertizar el vehículo. Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión torácica de pronóstico reservado.