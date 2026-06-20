Herido un conductor de 77 años en una salida de vía en Tiebas-Muruarte de Reta

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo, un hombre de 77 años, ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una salida de vía en el punto kilométrico 12 de la N-121, en el término de Tiebas-Muruarte de Reta.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro a las 10.03 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

Tras el accidente, el vehículo se ha quedado en un campo junto a la carretera. Su conductor se ha quedado atrapado en su interior y ha tenido que ser liberado por los bomberos. Posteriormente ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra para ser atendido por politraumatismos de pronóstico reservado.