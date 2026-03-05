Herido el conductor de un camión articulado accidentado en la AP-15 en Villafranca

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido este jueves al salirse de la vía, en la Autopista de Navarra, a la altura de Villafranca, el camión articulado que conducía, según han informado desde Policía Foral y Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 8.30 horas en el kilómetro 24.5 de la AP-15. El camión circulaba en sentido norte y por motivos que se investigan, perdió el control, cruzó la mediana e invadió los dos carriles en sentido sur, para hacer a continuación la 'tijera' quedando finalmente detenido y cortando la vía.

Como consecuencia del accidente, el camionero ha sufrido una contusión en la espalda y ha sido trasladado en un primer momento al centro de salud de Peralta y posteriormente al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Agentes de la Policía Foral de la comisaría de Tafalla y de Tudela se han encargado de regular el tráfico, dando paso por uno de los arcenes. Sobre las 12 horas han quedado abiertos los dos carriles en sentido sur. También han acudido al lugar efectivos de Bomberos de Peralta y una ambulancia SVB.