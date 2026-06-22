Herido el conductor de una furgoneta, que ha dado positivo en drogas, tras colisionar con un camión en Cortes

Imagen del accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo ha resultado herido este lunes al colisionar con un camión de mercancías peligrosas en la AP-68, en Cortes. El conductor ha dado positivo en drogas, según ha informado la Policía Foral.

El accidente ha tenido lugar a las 8.15 horas en el kilómetro 236,5 de la autopista AP-68. La colisión ha consistido en un choque por alcance de una furgoneta que ha impactado contra la parte trasera de un camión que transportaba mercancías peligrosas.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la furgoneta ha resultado herido y ha sido trasladado para su valoración médica. En las pruebas de detección realizadas por los agentes de Seguridad Vial, el conductor de la furgoneta ha arrojado resultado positivo en cocaína y cannabis.

Al lugar del accidente se han desplazado patrullas de la Brigada de Seguridad Vial de la comisaría de Tudela de la Policía Foral. Los agentes continuarán en el lugar regulando el tráfico hasta finalizar la instrucción de las diligencias correspondientes.