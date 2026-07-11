Herido grave un ciclista de 57 años tras ser atropellado en Olite

PAMPLONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 57 años ha resultado herido grave la mañana del sábado tras sufrir un atropello en la carretera N-121, en Olite, según han informado desde el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 09.59 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado, y patrullas de la Policía Local de Olite y de Seguridad Ciudadana y de Tráfico de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 42,8 de la carretera N-121 (Pamplona-Tudela), en el término municipal de Olite, cuando un vehículo ha atropellado al ciclista.

Una ambulancia que regresaba de un servicio ha prestado la primera atención al herido. Posteriormente, los servicios de emergencia le han trasladado en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con politraumatismos con pronóstico grave.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.