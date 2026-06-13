Herido grave un hombre de 23 años en un accidente de parapente en Uharte Arakil

Sala de SOS Navarra 112 - Gobierno de Navarra

PAMPLONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 23 años ha resultado herido de gravedad la tarde de este sábado tras sufrir una caída cuando realizaba un vuelo con parapente en Uharte Arakil.

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 16:42 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Alsasua, un equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

El herido ha sufrido una caída en una zona cercana al punto kilométrico 11,2 de la carretera NA-2410, mientras volaba en parapente. A causa de la caída, ha sufrido traumatismos de gravedad en ambas extremidades inferiores. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, por la ambulancia medicalizada.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.