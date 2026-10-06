Herido grave un hombre de 33 años tras sufrir un accidente laboral cortando madera en Aizarotz

Archivo - Oficina de la sala de 112 SOS Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 33 años ha resultado herido de gravedad la mañana del martes tras sufrir un accidente laboral mientras trabajaba cortando madera en un paraje en Aizarotz (Basaburua).

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 09.45 horas del martes y ha movilizado hasta el centro de salud de Larraintzar, donde estaba siendo atendido el herido, a un helicóptero medicalizado y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido cuando el trabajador se encontraba cortando madera en un paraje en Aizarotz (Basaburua) y un tronco le ha caído sobre el abdomen.

Un compañero le ha llevado en su vehículo particular hasta el centro de salud de Larraintzar (Ultzama), donde ha sido atendido por el equipo médico, que ha solicitado los recursos a SOS Navarra.

El helicóptero medicalizado ha trasladado al varón de 33 años al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con un traumatismo en la zona abdominal de carácter grave.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.