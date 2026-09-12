Herido grave al sufrir una caída en un rocódromo en Ordoki (Baztan)

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha resultado herido de gravedad la mañana de este sábado tras sufrir una caída desde una altura de unos 10 metros cuando escalaba en un rocódromo en Ordoki, en el término municipal de Baztan.

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 11.14 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a un equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado y patrullas de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Urdax han sido los primeros efectivos en llegar hasta el lugar. Han colaborado en la atención inicial y han coordinado la llegada de los recursos sanitarios, además de acondicionar y señalizar una zona segura para facilitar el aterrizaje del helicóptero medicalizado desplazado desde Pamplona.

A causa de la caída, el herido ha sufrido un traumatismo de gravedad en una pierna y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, por el helicóptero medicalizado.

Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas y la dinámica del siniestro.