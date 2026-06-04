Herido un hombre de 33 años en una salida de vía en la AP-15 en Sarasate

Archivo - Imagen de la sala del 112. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha resultado herido este jueves en una salida de vía con vuelco que se ha registrado en la autopista AP-15, en el término de Sarasate, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) con policontusiones y pronóstico reservado.

El accidente se ha registrado sobre las 7.23 horas en el kilómetro 107 de la autopista, en dirección San Sebastián. El vehículo ha quedado volcado en la mediana. Al lugar han acudido Bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico y Policía Foral.