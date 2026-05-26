Herido un hombre de 47 años tras sufrir una caída en el barranco de La Cabaña de Emilio Aguirre (Bardenas)

Archivo - Imagen de la sala del 112 - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años ha resultado herido este martes tras sufrir una caída en un barranco del municipio de Bardenas Reales, según informan los servicios de Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 20.48 horas en el barranco de La Cabaña de Emilio Aguirre, donde el hombre ha quedado atrapado en un lodazal.

Tras recibir el aviso, 112 Navarra ha movilizado a los Bomberos de Tuleda, a la Guarda de Bardenas y una ambulancia con Soporte Vital Básico. Los servicios sanitarios han trasladado al herido, que presentaba un trauma torácico, a un centro hospitalario.