Herido un hombre de 50 años tras caer a los fosos de la Taconera en Pamplona

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido este miércoles tras caer desde una altura aproximada de entre siete y ocho metros a los fosos del parque de la Taconera en Pamplona.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con fracturas en las extremidades inferiores y pronóstico reservado.

El aviso por el suceso se ha dado a las 15.31 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra. Hasta el lugar se han movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado enfermerizada y agentes de la Policía Municipal de Pamplona