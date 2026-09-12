Herido un hombre de 60 años en una colisión entre un coche y una moto en Monteagudo

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela.
Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 12 septiembre 2026 13:27
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   PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 60 años ha resultado herido este sábado en una colisión entre un coche y una moto que ha tenido lugar a la altura del número 19 de la Avenida de la Constitución, en Monteagudo.

   El aviso del accidente vial se ha recibido a las 11.10 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, un equipo médico de Cascante y la Policía Foral.

   El herido ha sufrido un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela.

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