Herido un hombre de 60 años en una colisión entre un coche y una moto en Monteagudo

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido este sábado en una colisión entre un coche y una moto que ha tenido lugar a la altura del número 19 de la Avenida de la Constitución, en Monteagudo.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 11.10 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, un equipo médico de Cascante y la Policía Foral.

El herido ha sufrido un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela.