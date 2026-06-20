Herido un hombre de 60 años al volcar un camión en Valtierra

Un camión vuelca en la N-113 en Valtierra. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido este sábado por la tarde después de sufrir una salida de vía y volcar con su camión a la altura del punto kilométrico 74 de la N-113, en el término municipal de Valtierra.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del sinietro vial a las 17.45 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Tudela, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado y ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Traslado en SVB al centro hospitalario.