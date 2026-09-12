Herido un hombre de 62 años en una colisión entre un coche y una moto en Lesaka

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Donostia. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido este sábado por la tarde en una colisión entre un coche y una moto que se ha producido a la altura del kilómetro 63,8 de la N-121-A, en el término municipal de Lesaka.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 18.08 horas y se ha movilizado al lugar a los bomberos de Oronoz, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico de Lesaka y la Guardia Civil.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario Donostia, en San Sebastián, con un traumatismo facial y en extremidad superior de pronóstico reservado.