Herido un hombre de 63 años en una borda en Ituren al caer de una escalera unos 2-3 metros

PAMPLONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 63 años ha resultado herido este jueves en Ituren al caer de una escalera en una borda desde una altura de 2-3 metros, según ha informado Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 11.06 horas. El hombre ha sido trasladado en una ambulancia hasta el helicóptero que esperaba en Oronoz. Ha sido evacuado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con policontusiones.

Al lugar se han desplazado un equipo médico, una ambulancia SVB, un helicóptero medicalizado así como agentes de la Policía Foral.