Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha resultado herido con pronóstico reservado este sábado después de ser atropellado por un vehículo a la altura del número 26 de la calle Real, en Noáin.

SOS Navarra ha recibido el aviso del accidente a las 13.27 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Local.

El herido, un hombre de 63 años, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y policontusiones con pronóstico reservado. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.