Herido un hombre de 64 años en un accidente laboral en Añézcar

PAMPLONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años ha resultado herido este miércoles en un accidente laboral al caerle un objeto pesado en una pierna en el concejo de Añézcar, perteneciente al municipio de Berrioplano.

El aviso del accidente se ha recibido a las 10.12 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada y la Policía Foral.

El herido, un varón de 64 años, ha sufrido un traumatismo en una pierna de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.