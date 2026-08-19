Herido un hombre de 67 años tras sufrir una caída con la bici en Mélida

Archivo - Sala del 112 SOS Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años que circulaba en bicicleta ha resultado herido este miércoles tras sufrir una caída en la carretera NA-128, kilómetro 21,4, en el término de Mélida.

El hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con politrauma y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el accidente se ha dado a las 9.22 horas. Al lugar han sido movilizados equipo médico de Carcastillo, helicóptero de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico y la Guardia Civil, que se encarga de las diligencias.