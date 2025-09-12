Herido un hombre de 73 años en un accidente de tráfico en Ciáurriz

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico consistente en una salida de vía con vuelco lateral a la altura del kilómetro 0,2 de la NA-4241, en el término de Ciáurriz, perteneciente al municipio de Odieta.

Como consecuencia del siniestro, el herido ha quedado atrapado por las piernas y ha tenido que ser liberado por los bomberos. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una posible fractura en extremidad inferior de pronóstico reservado.

El aviso del accidente se ha recibido a las 15.24 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Larraintzar y la Policía Foral.