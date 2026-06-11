Herido un hombre de 78 años tras salirse de la vía y volcar en Abárzuza

Imagen del suceso - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 78 años ha resultado herido este jueves al sufrir una salida de vía con vuelco en la carretera NA-120, en Abárzuza, según han informado desde los servicios de emergencias.

El aviso del accidente vial, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 6,8, se ha recibido a las 12.44 horas y solo ha habido un único vehículo implicado.

El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con policontusiones y su pronóstico es reservado. Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Estella, equipo médico de Abárzuza, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.