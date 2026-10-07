Herido un hombre de 84 años en un accidente de tráfico en Allín

El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen.
El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo
Europa Press Navarra
Actualizado: miércoles, 7 octubre 2026 10:53
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PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 84 años ha resultado herido este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en Allín, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 9.13 horas en el kilómetro 4,8 de la carretera NA-718, en Amillano, donde un vehículo se ha salido de la vía. Como consecuencia, un varón de 84 años ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen, de Estella.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Estella, una ambulancia SVA, así como agentes de la Guardia Civil.

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