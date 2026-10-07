Herido un hombre de 84 años en un accidente de tráfico en Allín

El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 84 años ha resultado herido este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en Allín, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 9.13 horas en el kilómetro 4,8 de la carretera NA-718, en Amillano, donde un vehículo se ha salido de la vía. Como consecuencia, un varón de 84 años ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen, de Estella.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Estella, una ambulancia SVA, así como agentes de la Guardia Civil.