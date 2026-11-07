Herido un hombre de 85 años al quedar atrapado su tobillo en un rotovator en Etxarri-Aranatz

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 85 años ha resultado herida de gravedad este sábado tras sufrir un accidente doméstico con un rotovator en la localidad de Etxarri-Aranatz. El hombre ha quedado atrapado por un tobillo en los elementos rotativos de la máquina.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido el aviso del accidente a las 10.15 horas. Hasta el lugar de los hechos se han movilizado efectivos de los Bomberos del parque de Alsasua, un equipo médico de la zona, una Ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), una Ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y un helicóptero medicalizado, además de patrullas de la Policía Foral.

Los bomberos han llevado a cabo las labores de desatrapamiento para liberar la extremidad inferior del afectado. Tras ser estabilizado por el equipo médico, el varón ha sido trasladado de urgencia en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) presentando un traumatismo en la extremidad inferior con pronóstico reservado.

Patrullas de la Policía Foral se han encargado de regular la zona para facilitar el trabajo de los servicios asistenciales e instruyen las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro.