Herido un joven de 17 años en un atropello en Pamplona

PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años ha resultado herido este sábado por la noche tras ser atropellado por un vehículo en la Avenida del Ejército, en Pamplona.

SOS Navarra recibió el aviso del accidente a las 23.04 horas del sábado y movilizó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Municipal.

El menor sufrió contusiones de pronóstico reservado y fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra.