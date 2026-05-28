Herido un joven de 21 años tras salirse de la vía y volcar en Peralta

Imagen del vehículo accidentado. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido leve este miércoles por la noche tras sufrir una salida de vía con vuelco en la carretera NA-6100, en Peralta.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 41, se ha recibido a las 22.10 horas.

Han sido movilizados bomberos de Peralta, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de carácter leve.