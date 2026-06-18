Herido un joven de 22 años tras ser atropellado cuando se encontraba trabajando en un garaje en Orkoien

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha resultado herido este jueves al ser atropellado por un vehículo cuando trabajaba en el garaje de una vivienda unifamiliar en Orkoien.

El centro del 112 Sos Navarra ha recibido el aviso a las 9,48 horas. Un coche ha colisionado con la puerta de garaje de una vivienda y ha atropellado a un operario que estaba trabajando en el garaje. Ha quedado atrapado por el vehículo y efectivos de Bomberos lo han liberado.

El joven ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con policontusiones y pronóstico reservado.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Trinitarios, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital avanzado, otra ambulancia de soporte vital básico, así como agentes de la Policía Foral.