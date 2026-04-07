Herido un joven de 23 años en un accidente laboral en una empresa de Barbatáin

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha resultado herido este martes en un accidente laboral en una empresa en el polígono industrial Comarca II de Barbatáin (Galar), al caerle una viga metálica encima de la pierna.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente se ha recibido a las 14.39 horas. El trabajador ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con politraumatismos y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.