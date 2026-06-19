Herido leve en una colisión entre una furgoneta y un camión en Huarte

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta, un hombre de 49 años, ha resultado herido este viernes al chocar contra un camión en el punto kilométrico 9 de la PA-30, en el término municipal de Huarte.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 16.38 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El conductor de la furgoneta, un varón de 49 años, ha sufrido contusiones de carácter leve y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.