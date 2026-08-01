Herido leve al golpearse con el cerrojo de un rifle en el campo de tiro de Aizoáin

Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 1 agosto 2026 13:48
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   PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 62 años ha sufrido heridas de carácter leve este sábado tras golpearse con el cerrojo de un rifle en el campo de tiro de Aizoáin, en Berrioplano.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 9.58 horas y se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada, otra de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

   El herido, un varón de 62 años, ha sufrido heridas en la mano y en la cara, de pronóstico leve, y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

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