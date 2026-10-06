Herido leve un hombre de 49 años en un accidente de tráfico en Funes

Imagen del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha resultado este martes herido leve en un accidente de tráfico ocurrido en Funes, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 10.38 horas en el kilómetro 34 de la carretera NA-115, donde se ha producido una colisión lateral entre furgoneta y camión. Como consecuencia, un varón de 49 años ha sufrido una contusión en el costado.

Al lugar se han desplazado efectivos de bomberos del parque de Peralta, un equipo médico de Funes, una ambulancia SVB así como agentes de la Guardia Civil.