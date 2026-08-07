Herido leve un joven de 23 años tras salirse de la vía un camión a la mediana en Olóriz

Imagen del suceso - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha resultado herido de levedad este viernes por la mañana tras salirse de la vía un camión a la mediana en la AP-15, en Olóriz.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 66, en sentido sur, se ha recibido a las 08.51 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión torácica de pronóstico leve. Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Tafalla, una ambulancia de soporte vital básico y Guardia Civil.