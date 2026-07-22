Herido leve un niño de 12 años en el pantano de Alloz tras llevarse un golpe al saltar al agua

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 12 años ha resultado herido leve este miércoles tras llevarse un golpe en el tórax y la barbilla al saltar al agua en el pantano de Alloz (Valle de Yerri).

El menor ha sido sacado del agua porque se encontraba mareado pero una vez fuera se ha recuperado. Ha sido atendido por un equipo médico en el lugar y trasladado en ambulancia básica al Hospital García Orcoyen de Estella, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por los hechos se ha dado a las 16.52 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Estella, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de Abárzuza y Policía Foral