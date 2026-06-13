Herido leve en una salida de vía en la AP-15, en Olite

Archivo - Una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo, un hombre de 65 años, ha resultado herido este sábado por la tarde tras sufrir una salida de vía y volcar a la altura del punto kilométrico 38,8 de la AP-15, en sentido sur, en el término municipal de Olite.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 17.09 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tafalla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), y la Policía Foral.

En el vehículo accidentado viajaban cuatro personas. Todas ellas han resultado ilesas excepto el conductor, un hombre de 65 años que ha sufrido erosiones y contusiones de pronóstico leve. Ha sido trasladado en la ambulancia SVB al Hospital Universitario de Navarra.