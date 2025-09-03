Herido un motorista de 49 años en una colisión con un coche en Grocin

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 49 años ha resultado herido este miércoles al sufrir una colisión con un coche en la NA-7008, en Grocin. El accidente ha consistido en una colisión por alcance del coche a la moto.

Según han informado desde el Gobierno foral, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 1 de la NA-7008 a las 10.04 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con contusiones y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Estella, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.