Herido un motorista de 59 años al sufrir una caída en Urbasa

Archivo - Una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 59 años ha resultado heridos este domingo por la mañana tras sufrir una caída a la altura del punto kilométrico 28,5 de la NA-178, en el término de Urbasa.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 11.58 y se ha movilizado hasta el lugar un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El motorista, un varón de 59 años, ha sufrido politraumatismos de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.