Herido un motorista de 62 años tras chocar contra una oveja en Goizueta

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Donostia. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 62 años ha resultado herido este domingo tras chocar contra una oveja a la altura del punto kilométrico 16,3 de la NA-4150, en el término municipal de Goizueta.

El aviso del accidente se ha recibido a las 9.47 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos voluntarios de Goizueta, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico y la Policía Foral.

El herido, un varón de 62 años, ha sufrido politraumatismos con pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario Donostia, en San Sebastián.