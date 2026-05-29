Herido un motorista de 62 años al sufrir una caída en Orkoien

PAMPLONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 62 años ha resultado herido con pronóstico reservado este viernes por la tarde tras sufrir una caída a la altura del punto kilométrico 21,2 de la PA-30, en el término municipal de Orkoien.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 16.40 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada y la Policía Municipal.

El herido, un varón de 62 años, ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado y ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.