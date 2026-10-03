Herido un motorista de 65 años en un accidente de tráfico entre Gabarderal y Cáseda

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo
PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conductor de una motocicleta, un hombre de 65 años, ha resultado herido este sábado tras sufrir una salida de vía en la NA-5340 entre Gabarderal y Cáseda.
Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 15.12 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico de Cáseda y la Guardia Civil
El motorista, un varón de 65 años, ha sufrido una posible fractura de omoplato y una contusión en las costillas de pronóstico reservado. Ha sido trasladado inicialmente al centro de salud de Cáseda para su valoración y posteriormente al Hospital Universitario de Navarra.